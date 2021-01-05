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Dikilili gençler Ege türkülerinin izinde

İZMİR HABERLERİ  | 05.01.2021 14:30 | Son Güncelleme

Popüler kültürün etkisiyle Türkülerin yok olup gitmemesi amacıyla farklı okullardan gençler, öğretmenleri ile birlikte türkülerin hikayelerini bulmak için yola çıktı.Aynı zamanda eTwinning projesi olan Türkülerin Hikayesi Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 7 Anadolu Lisesinden öğrenciler, türküleri ve hikayelerini araştırıyor.

Dikilili gençler Ege türkülerinin izinde

Popüler kültürün etkisiyle Türkülerin yok olup gitmemesi amacıyla farklı okullardan gençler, öğretmenleri ile birlikte türkülerin hikayelerini bulmak için yola çıktı.
Aynı zamanda eTwinning projesi olan Türkülerin Hikayesi Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 7 Anadolu Lisesinden öğrenciler, türküleri ve hikayelerini araştırıyor. 19 görevli öğretmen ve 200 öğrenci ile devam eden eTwinning projesine Dikili Semih Tınay Anadolu Lisesinden 10 öğrenci, öğretmenleri Özgür Gül ile birlikte katılıyor. Kasım ayında başlayan projede şu ana kadar gençler, engelliler için türküleri işaret diliyle seslendirip, halk ozanlarını tanıttı ve türkü hikayelerini arkadaşlarıyla paylaştı. Gençler, 2 türkü ve Halk Ozanı Hisarlı Ahmet’in biyografisi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
Öğretmen Özgür Gül, yaklaşık 2 aydır yürüttükleri çalışma kapsamında, kaybolmaya yüz tutmuş türkülerin hikayelerini bugünkü teknolojiyi kullanarak tekrardan çocuklara sunduklarını ifade etti. Semih Tınay Anadolu Lisesi olarak Ege türkülerini araştırdıklarını belirtti.

eTwinning nedir?
eTwinning Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk. eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa’daki okullar arası işbirliğini teşvik ediyor. Ayrıca eğitimciler için sürekli çevrimiçi mesleki gelişim için ücretsiz fırsatlar sunuyor.

Dikilili gençler Ege türkülerinin izinde

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