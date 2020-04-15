YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Dikimevi’ne Yaya Dezenfektan Tüneli

Dikimevi’ne Yaya Dezenfektan Tüneli

ANKARA HABERLERİ  | 15.04.2020 09:49 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, belediye hizmet binasının ardından Dikimevi Postane önünde yeni Yaya Dezenfekte Tüneli oluşturdu.Geçtiğimiz haftalarda hem araçlar hem de vatandaşlar için dezenfekte tünelini faaliyete geçiren Mamak Belediyesi, belediye hizmet binasının ardından Dikimevi Postane önünde yeni Yaya Dezenfekte Tüneli oluşturdu.

Mamak Belediyesi, belediye hizmet binasının ardından Dikimevi Postane önünde yeni Yaya Dezenfekte Tüneli oluşturdu.
Geçtiğimiz haftalarda hem araçlar hem de vatandaşlar için dezenfekte tünelini faaliyete geçiren Mamak Belediyesi, belediye hizmet binasının ardından Dikimevi Postane önünde yeni Yaya Dezenfekte Tüneli oluşturdu. Sabah 08.00’de hizmet vermeye başlayan Yaya Dezenfektan Tünelini kullanan vatandaşlar kıyafetlerini dezenfekte ederek mesaiye başlıyor. Tünele girmeden önce ellerini dezenfekte eden ve Mamak Belediyesinin verdiği ücretsiz maskeleri takan vatandaşların kıyafetleri saniyeler içinde virüsten arındırılıyor. Sensörler sayesinde otomatik devreye giren tünelde, 3 noktadan, 360 derecelik açıyla insan sağlığına zararı olmayan solüsyon buharı püskürtülüyor. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak, sırayla tünele girebiliyor.

"Evde kalın, gerisini biz hallederiz"
Sağlığın kendileri için öncelikli olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu çalışmamız ile toplum sağlığı açısından oluşabilecek riskleri minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Virüs ve bakterileri inaktif yani zararsız, işlevsiz hale getirirken insan sağlığına hiç bir yan etkisi olmadan bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın ’Covid-19’ virüsünden korunması Sağlık Bakanlığımızın belirttiği gibi sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına riayet edilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasına bağlı. Korona virüs önlemleriyle ilgili çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Sevgili Güzel Mamaklılar; siz evde kalın, gerisini biz hallederiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

İl Sağlık Müdürü Bahçacı: “Mersin’de yaklaşık 250 sağlık çalışanı evinden uzakta”

İl Sağlık Müdürü Bahçacı: “Mersin’de yaklaşık 250 sağlık çalışanı evinden uzakta”

İmkansızlıktan evini tamamlayamayan adam yardım bekliyor

İmkansızlıktan evini tamamlayamayan adam yardım bekliyor

Didim’de halk pazarlarını günleri değişti

Didim’de halk pazarlarını günleri değişti

Vali Memiş’ten Turizm Haftası kutlama mesajı

Vali Memiş’ten Turizm Haftası kutlama mesajı

Konya'da bilboardlardan şiveli "evde kal" mesajı

Konya'da bilboardlardan şiveli "evde kal" mesajı

Ankara Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
06:04
Öğle
12:54
İkindi
16:36
Akşam
19:34
Yatsı
20:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Royal Eczanesi
Cankaya
Can Eczanesi
Cankaya
Hale Eczanesi
Yenimahalle
Sena Eczanesi
Mamak
Ülgener Eczanesi
Mamak
Burakcan Eczanesi
Cankaya
Meşrutiyet Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mamak’ta yeni hafta maske dağıtımı ile başladı

Mamak’ta yeni hafta maske dağıtımı ile başladı

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

Saraç ve YÖK üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Saraç ve YÖK üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.