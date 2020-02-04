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Dikkat Atölyesi’nde kayıtlar başladı

SAKARYA HABERLERİ  | 04.02.2020 12:46 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Dikkat Atölyesi’nin ikinci dönem kayıtları başladı.Bu kapsamda aileler tarafından yoğun ilgi gören ve Adapazarı, Geyve, Sapanca, Karasu ile Akyazı Sosyal Gelişim Merkezlerinde gerçekleşecek Dikkat Atölyesi eğitimlerinin kayıtları 7 Şubat Cuma günü sona erecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Dikkat Atölyesi’nin ikinci dönem kayıtları başladı.
Bu kapsamda aileler tarafından yoğun ilgi gören ve Adapazarı, Geyve, Sapanca, Karasu ile Akyazı Sosyal Gelişim Merkezlerinde gerçekleşecek Dikkat Atölyesi eğitimlerinin kayıtları 7 Şubat Cuma günü sona erecek. Dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu gibi, öğrencilerin günümüzde karşılaştıkları dikkat sorunlarına çözümler üretme bilinciyle hazırlanan atölye eğitimleriyle ayrıca eş zamanlı olarak velilere de dikkat eksikliği konulu seminer ve etkinlikler düzenlenecek.
Konu ile ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada, “Aileler tarafından yoğun ilgi gören ve çocuklarda dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlara karşı çözümler üreten Dikkat Atölyesi eğitimlerinde ikinci dönem kayıtları başladı. Adapazarı, Geyve, Sapanca, Karasu ve Akyazı Sosyal Gelişim Merkezlerimizde gerçekleşecek atölye eğitimlerine aileler ve çocuklar 7 Şubat Cuma gününe kadar kayıt olabilecek. Dikkat kalitesinin arttırılması, algılarının gelişmesi, konsantrasyonun artması, eksik olan yetenek ve becerilerinin tamamlanması, özgüven ve sorumluluk bilincinin oluşturulması gibi birçok gelişim faktörünü içeren atölye eğitimlerinin yer aldığı ‘Dikkat Atölyesi’ne çocuğunda dikkat sorunu olduğunu düşünen tüm velilerimizi detaylı bilgi için SGM’lerimize davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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İkindi
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Sakarya Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Ayşegül Eczanesi
Merkez
Beşköprü Eczanesi
Merkez
Karakaya Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Yenikent
Yeni Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
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