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Dikkat müzik çıkabilir!

BURSA HABERLERİ  | 17.02.2020 14:24 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü renkli bir projeyi hayata geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü renkli bir projeyi hayata geçirdi. Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Bando ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası sanatçıları, müziği şehrin her yerine taşıyor.
Vatandaşın şaşkın bakışları arasında kentin işlek cadde ve mekânlarında unutulmaz ezgilerin melodileri yükselirken ‘Dikkat Müzik Çıkabilir’ sloganıyla gerçekleştirilen proje renkli görüntülere sahne oluyor. Proje kapsamında Büyükşehir Belediye Bandosu Bursa’nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir kitapçıda ve Eker Meydanı’nda halka buluştu. Hareketli şarkılarla alanı dolduranlara müzik ziyafeti çeken bando, kitapseverlere de uzun süre hatıralarında kalacak bir sürpriz yaptı. Vatandaşlar, bu renkli anıyı ölümsüzleştirmek için bando takımı ile bol bol fotoğraf çektirirken, bazıları da mini dinletiyi kameralarıyla görüntüledi. Renkli etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Bando Takımına Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik de eşlik etti. Müziği sokağa indiren ve Bursalılara da hoş bir sürpriz yaşatan proje daha da yaygınlaştırılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçı ve müzisyenleri şehrin en işlek caddelerinde, tarihi mekânlarında, buluşma noktalarında, alışveriş merkezleri, müzeler, kütüphaneler, okul ve hastanelerde unutulmaz ezgilerin renkli melodileri ile vatandaşı selamlayacak.

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