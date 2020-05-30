YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.05.2020 19:55 | Son Güncelleme

Denizli’de bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, sürücünün dikkati sayesinde son anda fark edildi.

Denizli’de bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, sürücünün dikkati sayesinde son anda fark edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yılanı otomobilden çıkarıp doğal yaşam alanına bıraktı.
Edinilen bilgilere göre, olay Bulan ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Rıfat Öz, 07 ARF 30 plakalı otomobiline bineceği sırada aracının motor bölümünde yılan olduğunu fark etti. Öz’ün, itfaiye ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye gelen ekipler olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun uğraşları sonucu yılanı motor bölümünden çıkardı. Özel bir torbaya alınan yılan itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Denizli Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:37
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:25
Yatsı
22:02

Denizli Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Cadde Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Şifa Eczanesi
Merkezefendi
Gamze Eczanesi
Pamukkale
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Denizli’de oto galeride kanlı kavga!

Denizli’de oto galeride kanlı kavga!

Denizli'de Hava Durumu

Denizli'de Hava Durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.