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Dikkatsiz sürücü kendini sulama kanalında buldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.08.2020 13:48 | Son Güncelleme

Denizli’de, direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına giren otomobil sürücüsü yaralandı.Kaza, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi, Ali Aygören Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Denizli’de, direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına giren otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi, Ali Aygören Bulvarı üzerinde meydana geldi. 20 D 0800 plakalı Opel marka otomobiliyle seyir halinde olan Cansu Ç. (24), henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan sulama kanalına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Cansu Ç., olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cansu Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza hakkında soruşturma başlattı.

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