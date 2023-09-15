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Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında

15.09.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de sürücülerin dikkatsizce araç kullanması ve kural ihlali yapması neticesinde yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan kazalar, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Şehrin farklı noktalarında kural ihlali neticesinde yaşanan trafik kazalarının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde kazalarda ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları görüldü. Dikkatsizlikten kaynaklanan kazalarda çok sayıda vatandaş yaralandı, araçlarda da maddi hasar oluştu.

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