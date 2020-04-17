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Dikmen denetimler konusunda hassas

SİNOP HABERLERİ  | 17.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Dikmen Kaymakamı Suat Hatam ve Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, pazar yerini gezerek incelemelerde bulundu.Dikmen Kaymakamı Suat Hatam, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek ve salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla, kalabalık ve sosyal ortamlarda alınması gereken önlemler çerçevesinde Dikmen Halk Pazarına gitti.Kaymakam Hatam, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar ve İlçe Emniyet Amir V.

Dikmen denetimler konusunda hassas

Dikmen Kaymakamı Suat Hatam ve Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, pazar yerini gezerek incelemelerde bulundu.
Dikmen Kaymakamı Suat Hatam, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek ve salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla, kalabalık ve sosyal ortamlarda alınması gereken önlemler çerçevesinde Dikmen Halk Pazarına gitti.
Kaymakam Hatam, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar ve İlçe Emniyet Amir V. Erhan Aktaş ile birlikte halk pazarını gezerek, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların, görevli ekiplerce pazar yerinde uygulanması konusunda denetimde bulundular.
Sinop Valiliği tarafından temin edilen maskelerin ücretsiz olarak halka dağıtıldığını söyleyen Hatam, pazar esnafının eldiven ve maske takması, müşterilerin kendi arasında ve pazar esnafıyla arasındaki sosyal mesafenin koruması konusunda esnafı ve vatandaşları uyardı.
Kaymakam Suat Hatam, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda il ve ilçelerde uygulanan giriş ve çıkışların kolluk kuvvetleri tarafından 24 saat esasına uygun olarak kontrol edildiğini belirterek, “Dikmen Kaymakamlığı olarak bu çalışmaları yerinde inceliyoruz” dedi.

Dikmen denetimler konusunda hassas

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