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Dila Tarkan'ın düğününde Şeyma Subaşı'nın şıklığı olay oldu! "Gelinden daha dikkat çekici"

27.03.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın Yunanistan'a yapılan düğününe katıldı. Dila Tarkan'ın düğünü için iddialı bir seçim yapan Şeyma Subaşı'na "Gelinin önüne geçmişsin" yorumları yapıldı. Elbise gelinliği yapan modacının imzasını taşıyordu.

Dila Tarkan'ın düğününde Şeyma Subaşı'nın şıklığı olay oldu! "Gelinden daha dikkat çekici"

Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde Miami'de evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Hamile olduğu iddia edilen Dila Tarkan Yunanistan'da evlendi.

Nikahta beyaz bir takım giyen Dila Tarkan düğünde ise sade bir gelinlik tercih etti. Düğüne ünlü fenomenler akın etti.

Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan ünlü çiftin düğününde, Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Nazlı Kayı Sabancı, Şeyma Subaşı ve Sibil Çetinkaya gibi isimler adeta güzellik yarışına girdi.

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GELİNİN ÖNÜNE Mİ GEÇTİ?

Kıyafetleri gündem olan ünlü isimler sosyal medyanın da gündemindeydi. Gecenin en çok konuşulan ve şık bulunan isimleri ise Şeyma Subaşı ve Yağmur Tanrısevin oldu.

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Şeyma Subaşı yakın arkadaşının düğünü için iddialı bir seçim yaptı. Bu iddialı elbise de gelinliği de yapan Züleyha Kuru'nun imzası vardı.

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Subaşı'na "Çok güzelsin" yorumlarının yanında "Gelinden daha dikkat çekici olma yanlışı" yorumları da yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nazlı Kayı Şeyma Subaşı Yağmur Tanrısevsin
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