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Dila Tarkan'ın gelinliği gündem oldu! Ebru Şancı'dan bomba yorum

27.03.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Dila Tarkan ile sevgilisi Dağhan Doğruer Yunanistan'da evlendi. Sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyada damga vurdu. Eski manken ve gelinlikçisi olan Ebru Şancı gelinlikle ilgili yaptığı yorumla olay oldu.

Dila Tarkan'ın gelinliği gündem oldu! Ebru Şancı'dan bomba yorum

Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu. Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan ünlü çiftin düğününde, Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Nazlı Sabancı, Şeyma Subaşı ve Sibil Çetinkaya gibi isimler vardı.

29 yaşındaki Dila Tarkan, nikahta gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih ederken düğünde ise sade bir gelinlik giydi.

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Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi gelinliği çok beğenirken kimi ise hiç beğenmedi. Bu konuda Ebru Şancı da kendini tutamadı.

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Modelliği bırakıp Alpaslan Öztürk ile evlenen ve bir gelinlikçisi olan Ebru Şancı gelinliği hiç beğenmedi. Şancı "Linç yiyebilirim ama bebek gibi kızı neden Dracula'nın gelini gibi giydirmişler anlamadım, sorry not sorry" dedi.

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Ebru Şancı
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