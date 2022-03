Dila Tarkan'ın gelinliği gündem oldu! Ebru Şancı'dan bomba yorum

Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu. Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan ünlü çiftin düğününde, Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Nazlı Sabancı, Şeyma Subaşı ve Sibil Çetinkaya gibi isimler vardı.

29 yaşındaki Dila Tarkan, nikahta gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih ederken düğünde ise sade bir gelinlik giydi.

Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi gelinliği çok beğenirken kimi ise hiç beğenmedi. Bu konuda Ebru Şancı da kendini tutamadı.

Modelliği bırakıp Alpaslan Öztürk ile evlenen ve bir gelinlikçisi olan Ebru Şancı gelinliği hiç beğenmedi. Şancı "Linç yiyebilirim ama bebek gibi kızı neden Dracula'nın gelini gibi giydirmişler anlamadım, sorry not sorry" dedi.