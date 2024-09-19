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Dilan Çıtak THY'de kara listeye alınmıştı! Ağlayarak video çekti: Açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.09.2024 07:24
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İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla son günlerde gündeme gelen Dilan Çıtak Dilan Çıtak, THY'nin Bodrum - İstanbul tarifeli seferinde hostesin üzerine yürüdü ardından ise polise olay sözler söyledi. Kendini savunmak için ağlayarak video çeken Çıtak'ın savunması da gündem oldu.

Dilan Çıtak THY'de kara listeye alınmıştı! Ağlayarak video çekti: Açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım

İbrahim Tatlıses ile kavga ederek ilişkisini babasıyla kese Dilan Çıtak; önceki gün, THY'nin Bodrum - İstanbul tarifeli seferini yapan uçağında hostesle kavga etti. Çıtak, bunun üzerine 'Kara Liste'ye alındı.

Uçak, iniş için alçaldığı sıralarda, Dilan Çıtak, miyavlamaya başlayan kedisini pusetten çıkarıp kucağına alınca hostesin uyarısıyla karşılaştı ve sonrasında olanlar oldu.

POLİSE OLAY SÖZLER: SENİ YERLER

THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu. Dilan Çıtak, uçaktan indikten sonra şikâyet işlemleri için kendisini havaalanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret ederek "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" dedi.

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"ÇOCUKLARA TACİZDE BULUNMADIM"

Sosyal medyası kapanan Dilan Çıtak son paylaşımında ağlayarak kendini savundu. İbrahim Tatlıses'in kızı "Yaptığımdan asla utanmıyorum" dedi.

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Dilan Çıtak, yaptığı canlı yayında kendini savunurken şu ifadeleri kullandı:
"Ben uyuştucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim!! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornomda çıkmadı!!! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya! Kedime yapıldığı için ve şu an ön planda olduğum için mi bu karalama kampanyası içindeyim?"

Dilan Çıtak'ın sözlerine "Bu nasıl savunma?", "Ne alaka yapsaydın bir de?" yorumları geldi.

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Dilan Çıtak
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