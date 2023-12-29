Dilan Polat astrologla Eylül Öztürk de falcıyla görüştü! "Keyfim yerine nasıl geldi anlatamam"

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından tutuklanmıştı.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde astroloğu Hilal Saraç'la görüşmüştü. Dilan Polat'ın cezaevine astroloğunu çağırmasının ardından Eylül Öztürk de falcıdan yardım istedi.

Hakkında soruşturma başlatılarak mal varlığına el konulan fenomen Eylül Öztürk, soruşturmanın akıbetini öğrenmek için çareyi falcıda aradı.

Eylül Öztürk Türkiye'deki bir Tarot falcısı ile görüştü. Öztürk, falcının bir kaç aya tüm sıkıntılarının biteceğini söylediğini belirtti.

"BİRKAÇ AYA SIKINTILARIM..."

Öztürk, "Keyfim yerine nasıl geldi anlatamam. Birkaç aya tüm sıkıntılarım bitecek inşallah. Dua edin siz de ne olur..." dedi.

Dilan ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak adlandırılan fotoğrafta bulunan ve hakkında soruşturma açılan fenomenlerden biri de Eylül Öztürk'tü.





