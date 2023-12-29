MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat astrologla Eylül Öztürk de falcıyla görüştü! "Keyfim yerine nasıl geldi anlatamam"

Dilan Polat astrologla Eylül Öztürk de falcıyla görüştü! "Keyfim yerine nasıl geldi anlatamam"

29.12.2023 09:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde astroloğu Hilal Saraç'la görüşmüştü. Bu kez de ABD'de yaşayan Eylül Öztürk'ün falcıyla görüştüğü ortaya çıktı. Tarot falı baktıran fenomen, "Bir kaç aya tüm sıkıntılarım bitecek" dedi.

Dilan Polat astrologla Eylül Öztürk de falcıyla görüştü! "Keyfim yerine nasıl geldi anlatamam"

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından tutuklanmıştı.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde astroloğu Hilal Saraç'la görüşmüştü. Dilan Polat'ın cezaevine astroloğunu çağırmasının ardından Eylül Öztürk de falcıdan yardım istedi.

Hakkında soruşturma başlatılarak mal varlığına el konulan fenomen Eylül Öztürk, soruşturmanın akıbetini öğrenmek için çareyi falcıda aradı.

Eylül Öztürk Türkiye'deki bir Tarot falcısı ile görüştü. Öztürk, falcının bir kaç aya tüm sıkıntılarının biteceğini söylediğini belirtti.

"BİRKAÇ AYA SIKINTILARIM..."

Öztürk, "Keyfim yerine nasıl geldi anlatamam. Birkaç aya tüm sıkıntılarım bitecek inşallah. Dua edin siz de ne olur..." dedi.

Dilan ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak adlandırılan fotoğrafta bulunan ve hakkında soruşturma açılan fenomenlerden biri de Eylül Öztürk'tü.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski aşıklar yılbaşı programında buluştu! Bomba anlarEski aşıklar yılbaşı programında buluştu! Bomba anlar
Elbisesini sıyırıp poz verdi! Bir bakan bir daha baktı Elbisesini sıyırıp poz verdi! Bir bakan bir daha baktı
Herkes onu doğal güzel sanıyordu... Eski halini görenler şoke olduHerkes onu doğal güzel sanıyordu... Eski halini görenler şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat Eylül Öztürk sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi

12 şehit verdiğimiz hain saldırıların ardından ABD’den tepki çeken hamle!

12 şehit verdiğimiz hain saldırıların ardından ABD’den tepki çeken hamle!

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni uygulama yolda: 'Bunun en büyük avantajı...'

Hande Baladın konuşmakta zorlandı! "Zor bir süreç geçirmiştim milli takımın..."

Hande Baladın konuşmakta zorlandı! "Zor bir süreç geçirmiştim milli takımın..."

Cumhurbaşkanı başdanışmanından İmamoğlu'na ağır ifadeler

Cumhurbaşkanı başdanışmanından İmamoğlu'na ağır ifadeler

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.