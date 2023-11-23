Dilan Polat cezevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevi hayatı da merak ediliyor. Polatların davasını en başından beri takip eden Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın cezaevindeyken de kendisine bir gelir kapısı bulduğunu anlattı.

Erdinç'in iddiasına göre Dilan Polat ve ailesi sosyal medyada paylaşım yapan ve kendilerine göre hakaret olduğunu iddia ettikleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

Emrullah Erdinç katıldığı 2. Safa yayınında şu ana kadar 300 dosyanın savcılıkta olduğunu ifade ederken "Dilan ve Engin Polat bu davalardan gelir elde edebilir. Tüm hesaplarına el konulmuş olması sebebiyle Polat ailesi buradan bir gelir elde edebilir" dedi.

"PARA BASMAYA DEVAM EDİYOR"

Uzlaşmada ödenen rakamın minimum 30 bin TL olduğunu da ifade eden gazeteci bu ücrete zam geleceğini de söyledi. Emrullah Erdinç, "30 bin TL, şu anki dosya için söylüyorum 300 dosyadan 9 milyon TL eder. Legal para mı? Tamamen legal para!" dedi.

Müge ve Gülşen ise "Legal ya da illegal Dilan Polat para basmaya devam ediyor" dedi.





