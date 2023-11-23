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  4. Melis Sezen iddialı tarzıyla adından söz ettirdi! Kıyafetinin her detayı olay

Melis Sezen iddialı tarzıyla adından söz ettirdi! Kıyafetinin her detayı olay

23.11.2023 07:08 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareler ile beğeni toplamaya devam ediyor. Melis Sezen son olarak transparan detaylara sahip iddialı elbisesiyle verdiği pozlarla hayranlarını mest etti.

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya ilgi odağı olmayı başarıyor.

Son olarak "Gülcemal" dizisinde rol alan Melis Sezen sık sık garip danslarıyla adından söz ettiriyordu ancak bu sefer tarzıyla gündem oldu.

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Son paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen siyah transparan detaylara sahip elbisesiyle pozlar verdi.

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İddialı göğüs dekoltesiyle tün gözleri üzerine çeken Melis Sezen'e hayranlarından "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

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Melis Sezen, “Yorulduğunda ya da her şeyden bıkma noktasına geldiğinde bununla nasıl başa çıkıyorsun?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

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“Kaynağım inancım, her zaman, her an, teslimiyetim. Dans etmek çok iyi geliyor bana, dans ediyorum. Kendimi akışa bırakmaya çalışıyorum, bırakıyorum. Kitap okumak da çok dinlendiriyor, besliyor.”

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Melis Sezen sosyal medya Caner Cindoruk
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