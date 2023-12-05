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"Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti! Çok sayıda güzellik salonu var! 6 milyondan fazla takipçisi olan fenomene soruşturma

05.12.2023 17:46 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'la başlayan ve sonrasında başka fenomenlere sıçrayan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Dilan Polat'ın ardından gözlerin çevrildiği ve çok sayıda güzellik salonu olan Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı ve tüm mal varlıklarına el konuldu.

Sosyal medya fenomenlerine yakın takip ediyor. Dilan-Engin Polat, Tayyar-Özlem Öz, Eylül Öztürk derken bir soruşturma haberi daha geldi.

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MAL VARLIKLARINA DA EL KONULDU

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu, Instagram'da 6 milyondan fazla takipçisi bulunan ve güzellik salonları olan Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’in mal varlıklarına da tedbir amaçlı el konuldu.

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"POLAT'I PİYASAYA BEN SOKTUM"

Geçtiğimiz günlerde Show Haber'e konuşan Neslim Güngen, "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım" demişti.

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Dilan Polat Neslim Güngen sosyal medya istedi
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