MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat ve Engin Polat hakkında bir suçlama daha! Taksirle yaralama suçundan dava açıldı

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında bir suçlama daha! Taksirle yaralama suçundan dava açıldı

18.11.2023 08:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantılarıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. 10 günden fazladır cezaevinde olan Engin Polat hakkında bir de yaralama davası olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki Şeyma E. Dilan Polat Ataşehir Poliklinik Merkezi'ne 8 ay boyunca bölgesel zayıflama için gitti. Rasping adlı yöntemle vücuduna ısı vererek zayıflaması amaçlanan genç kadın, geçen yıl haziran ayında girdiği seans sonrasında hayatının şokunu yaşadı.

engin polat

Seans bitiminde bacağında kızarıklıklar oluşan Şeyma E., güzellik merkezine durumu bildirip dönüş yapılacağı cevabını alsa da dönüş yapılmadı. Bir şikayet sitesine ihbar yaptı. İhbar üzerine güzellik merkezi mağdur kadını arayarak ödemiş olduğu bin 500 lirayı iade etti ve bol bol krem sürmesini söyledi.

Bunun üzerine hastaneden rapor alan ve vücudunda 1. derece yanık olduğu belirlenen kadın, hem işlemi uygulayan Esmanur Alanyurt'tan hem de merkezin sahibi Engin Polat'tan şikayetçi oldu.

dilan polatt

Günaydın'ndan Arzu Kaya'nın haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da konu hakkında soruşturma başlattı. İşlemi uygulayan Esmanur Alanyurt, ihmali olmadığını ve şikayetçinin işlemden sonra memnun ayrıldığını belirtti. Engin Polat ise müşterinin alerjik reaksiyon gösterdiğini belirterek suçu genç kadına attı. "Duş almış, kıyafet sürtünmesinden olmuş olabilir" dedi. Suçlamaları kabul etmedi.

BİLİRKİŞİDEN "ŞÜPHELİLER KUSURLU" RAPORU

Savcılık kusur olup olmadığı noktasında bilirkişiden rapor aldırdı. Güzellik uzmanı bilirkişi hazırladığı raporunda, 50 derecelik ısı verilerek işlemin uygulandığı ve yanıkların oluştuğunu belirtti.

İşlem yapanın uygulama esnasında aynı bölgeyi fazla ısıya maruz bırakmasının deride yanığa sebep olacağını kaydeden bilirkişi, kişiye işlemden sonra yapıp yapmaması gerekenlere ilişkin bilgilendirme yazısı imzalatılması gerektiğini ifade etti. Bu nedenle şüphelilerin kusurlu olduklarını bildirdi.

Dilan Polat SILA

"TEDBİR ALMAYIP YARALADILAR"

Bunun üzerine savcılık, şüphelilerin gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almayarak müştekinin yaralanmasına sebebiyet verdiklerini belirtti. Engin Polat ve Esmanur Alanyurt hakkında "taksirle yaralama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısmi felç geçirmişti! Popstar Mehtap'tan haber varKısmi felç geçirmişti! Popstar Mehtap'tan haber var
90'lı yılların koşan adamıydı! İşte son hali90'lı yılların koşan adamıydı! İşte son hali
Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamaUsta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat sosyal medya magazin yaşında
En Çok Okunan Haberler
Otomobilde ÖTV matrahları değişti!

Otomobilde ÖTV matrahları değişti!

Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

Muharrem İnce, CHP’ye geri dönecek mi? İddialara yanıt verdi...

Muharrem İnce, CHP’ye geri dönecek mi? İddialara yanıt verdi...

Yer İstanbul! Binlerce sıfır araç böyle görüntülendi

Yer İstanbul! Binlerce sıfır araç böyle görüntülendi

Kar, yağmur ve fırtına... Meteoroloji'den uyarı geldi: 66 il için sarı ve turuncu alarm

Kar, yağmur ve fırtına... Meteoroloji'den uyarı geldi: 66 il için sarı ve turuncu alarm

'Dilan Polat' güzellik merkezi açtılar! Tüm hayatları bir anda değişti

'Dilan Polat' güzellik merkezi açtılar! Tüm hayatları bir anda değişti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuk istismarı... 32 yıl hapis cezası

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.