Dilan Polat ve Engin Polat hakkında bir suçlama daha! Taksirle yaralama suçundan dava açıldı

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki Şeyma E. Dilan Polat Ataşehir Poliklinik Merkezi'ne 8 ay boyunca bölgesel zayıflama için gitti. Rasping adlı yöntemle vücuduna ısı vererek zayıflaması amaçlanan genç kadın, geçen yıl haziran ayında girdiği seans sonrasında hayatının şokunu yaşadı.

Seans bitiminde bacağında kızarıklıklar oluşan Şeyma E., güzellik merkezine durumu bildirip dönüş yapılacağı cevabını alsa da dönüş yapılmadı. Bir şikayet sitesine ihbar yaptı. İhbar üzerine güzellik merkezi mağdur kadını arayarak ödemiş olduğu bin 500 lirayı iade etti ve bol bol krem sürmesini söyledi.

Bunun üzerine hastaneden rapor alan ve vücudunda 1. derece yanık olduğu belirlenen kadın, hem işlemi uygulayan Esmanur Alanyurt'tan hem de merkezin sahibi Engin Polat'tan şikayetçi oldu.

Günaydın'ndan Arzu Kaya'nın haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da konu hakkında soruşturma başlattı. İşlemi uygulayan Esmanur Alanyurt, ihmali olmadığını ve şikayetçinin işlemden sonra memnun ayrıldığını belirtti. Engin Polat ise müşterinin alerjik reaksiyon gösterdiğini belirterek suçu genç kadına attı. "Duş almış, kıyafet sürtünmesinden olmuş olabilir" dedi. Suçlamaları kabul etmedi.

BİLİRKİŞİDEN "ŞÜPHELİLER KUSURLU" RAPORU

Savcılık kusur olup olmadığı noktasında bilirkişiden rapor aldırdı. Güzellik uzmanı bilirkişi hazırladığı raporunda, 50 derecelik ısı verilerek işlemin uygulandığı ve yanıkların oluştuğunu belirtti.

İşlem yapanın uygulama esnasında aynı bölgeyi fazla ısıya maruz bırakmasının deride yanığa sebep olacağını kaydeden bilirkişi, kişiye işlemden sonra yapıp yapmaması gerekenlere ilişkin bilgilendirme yazısı imzalatılması gerektiğini ifade etti. Bu nedenle şüphelilerin kusurlu olduklarını bildirdi.

"TEDBİR ALMAYIP YARALADILAR"

Bunun üzerine savcılık, şüphelilerin gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almayarak müştekinin yaralanmasına sebebiyet verdiklerini belirtti. Engin Polat ve Esmanur Alanyurt hakkında "taksirle yaralama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.





