Dilan ve Engin Polat'a çifte şok! Peş peşe yeni gelişmeler, avukatından jet açıklama

Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Yasa dışlı iki bahis baronunun isimleri dosyaya eklendi. Bir tanık daha savcıya ifade verirken MASAK'a yeni bir rapor savcılığa ulaştı.

İKİ BARONUN İSMİ DOSYAYA EKLENDİ

Polatlar soruşturmasının seyrini belirlen bir ihbar mektubuydu. O ihbarcı mektubunda Dilan-Engin Polat çiftinin yasa dışı bahis baronlarıyla ilişkisinden bahsedip paralarını akladıklarını ifade etti. Orada adı geçen iki kritik isim, yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin ve ortağı Delkan Başer... Soruşturma kapsamında Şahin ve Başer de dosyaya eklendi.

Veysel Şahin

Delkan Başer

POLATLARIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz, bu gelişme sonrası ne Dilan Polat'ın ne de Engin Polat'ın Şahin ve Başer ile hiçbir bağının olmadığını açıkladı.

BİR KİŞİ DAHA İFADE VERDİ

Kanal D Haber'in haberine göre MASAK'ın ek raporu da savcılıkta... Yeni raporda ismi geçen kişinin daha çok Polatların tutuklu avukatı Ahmet Gün olduğu öğrenildi. Soruşturma savcısına bir kişi daha ifade verdi. O tanık kim ve 'Şampiyonlar Ligi' masasındaki hangi fenomenle ilgili neler söyledi, bu soruların yanıtı henüz bilinmiyor.





