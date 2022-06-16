YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri 22. kez sahiplerini buldu

Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri 22. kez sahiplerini buldu

16.06.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulu dereceyle bitiren ilk 3 öğrenci, Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri kapsamında toplam 50 Cumhuriyet altınının sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı'nın başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla 22 yıldır sürdürdüğü “Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri” sahiplerini buldu.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törende okulu dereceyle bitiren ilk 3 öğrenci, Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri kapsamında toplam 50 Cumhuriyet altınının sahibi oldu.

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ödül kriterlerini sağlayan öğrenciler arasında okul birincisi Egemen Balcıoğlu'na 25, ikincisi Sinem Gezer'e 15 ve üçüncüsü Mert Can Oral'a 10 Cumhuriyet altını ve başarı sertifikaları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı olarak uzun yıllardır gençlerin eğitimine katkı sağlama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de bu yıl 25. yılını kutluyoruz. Çeyrek asırdır binlerce öğrencinin yolu bu okuldan geçti. Bugün de mezuniyetini kutlayan ve bu ödülü kazanan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ederken öğretmenlerimize ve ailelerine önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin hayalini kurduğu mesleklerde başarılı olmalarını diliyorum."

- Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü hazırlandı

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2022-2023 eğitim yılında bilişim teknolojileri alanında sınavla öğrenci kabul eden ve İngilizce hazırlık sınıfı bulunan liseye dönüştürülmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü hazırlandı.

Bu dönüşümle alanında güncel ve ileri teknolojiyle donatılmış, sektörün ihtiyaç duyduğu teknoloji ve tasarımı üreten nitelikli mezunların yetiştirilmesi hedeflendi.

Bu yıl 170 öğrencinin mezun olduğu Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden her yıl olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda en yüksek puanı alarak üniversiteye yerleşen 3 öğrenciye lisans öğrenimleri süresince "Dilek Sabancı Başarı Bursu" verilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da hastanede öğrenim gören çocuklar karnelerine kavuştuİstanbul'da hastanede öğrenim gören çocuklar karnelerine kavuştu
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandıSanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybettiKahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Perşembe

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Nar Eczanesi
Atasehir
Yalçın Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.