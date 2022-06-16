Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri 22. kez sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı'nın başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla 22 yıldır sürdürdüğü “Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri” sahiplerini buldu.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törende okulu dereceyle bitiren ilk 3 öğrenci, Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri kapsamında toplam 50 Cumhuriyet altınının sahibi oldu.

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ödül kriterlerini sağlayan öğrenciler arasında okul birincisi Egemen Balcıoğlu'na 25, ikincisi Sinem Gezer'e 15 ve üçüncüsü Mert Can Oral'a 10 Cumhuriyet altını ve başarı sertifikaları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı olarak uzun yıllardır gençlerin eğitimine katkı sağlama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de bu yıl 25. yılını kutluyoruz. Çeyrek asırdır binlerce öğrencinin yolu bu okuldan geçti. Bugün de mezuniyetini kutlayan ve bu ödülü kazanan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ederken öğretmenlerimize ve ailelerine önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin hayalini kurduğu mesleklerde başarılı olmalarını diliyorum."

- Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü hazırlandı

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2022-2023 eğitim yılında bilişim teknolojileri alanında sınavla öğrenci kabul eden ve İngilizce hazırlık sınıfı bulunan liseye dönüştürülmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü hazırlandı.

Bu dönüşümle alanında güncel ve ileri teknolojiyle donatılmış, sektörün ihtiyaç duyduğu teknoloji ve tasarımı üreten nitelikli mezunların yetiştirilmesi hedeflendi.

Bu yıl 170 öğrencinin mezun olduğu Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden her yıl olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda en yüksek puanı alarak üniversiteye yerleşen 3 öğrenciye lisans öğrenimleri süresince "Dilek Sabancı Başarı Bursu" verilecek.

