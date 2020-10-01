YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Dilek Yarımadası 4 ayda 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

Dilek Yarımadası 4 ayda 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

AYDIN HABERLERİ  | 01.10.2020 11:24 | Son Güncelleme

Doğası ve koylarıyla ünlü Kuşadası ilçesindeki milli parkı, kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte 1 Haziran'dan itibaren 1 milyon 50 bin kişi ziyaret etti - Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık: - "4 ayda 300 bin araç girişi oldu. Günlük ortalama ziyaretçi sayımız geçen yılki ortalamaların üzerindeydi" - Ziyaretçilerden Hande Başar: - "Doğayla iç içe olması çok ama çok güzel. Başka yerlerde böyle bir güzellik bulmak çok zor. Çok iyi korunmuş durumda"

FERDİ UZUN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da kapılarını açan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı 4 ayda 1 milyon 50 bin kişi ziyaret etti.

Doğası ve koylarıyla ünlü Kuşadası ilçesindeki milli park, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte 1 Haziran'da kapılarını açan milli park, ziyaretçi akınına uğradı.

Milli Park Müdürü Koray Aşık, AA muhabirine, sezona geç başlamalarına rağmen iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Yıl sonuna yaklaştıklarını aktaran Aşık, buna rağmen yerli ve yabancı turistlerin gelmeye devam ettiğini dile getirdi.

Bölgede 804 çeşit bitki türünden 33'ünün endemik olduğuna dikkati çeken Aşık, aynı zamanda 37 memeli, 45 sürüngen ve 256 kuş türünün barındığı milli parkın, delta kısmında da nesli tükenmekte olan tepeli pelikanın ürediğini, ziyaretçilerin bunları görme fırsatını da elde ettiğini kaydetti.

- Yoğun bir sezon

Milli parka 4 ayda 300 bin araç girişi olduğuna işaret eden Aşık, şöyle devam etti:

"Milli Parkımız çok yoğun bir sezon geçirdi. Haziran ayından itibaren 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladık. Günlük ortalama ziyaretçi sayımız geçen yılki ortalamaların üzerindeydi. Bizim için öncelik her zaman, buraya gelen ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğiydi. Bu kapsamda ciddi önlemler aldık. Gerek girişler aşamasındaki güvenlik uygulamaları gerekse günübirlik alanlarda hijyen ve güvenlik önlemlerini başarılı şekilde gerçekleştirdik."

Yeni sezon hazırlıklarına da başladıklarını anlatan Aşık, "Bir kez gelen sonraki yıl da rotasına burayı muhakkak ekliyor. Önümüzdeki sezon da bu yılki yoğunluğu yaşayacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

- Doğayla iç içe olması çok güzel"

Tatil için İstanbul'dan gelen Ender Doğan, arkadaşıyla birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarını gezdiklerini belirterek, "Burayı çok sevdik. Hakikaten buralar cennet gibi. Böyle temiz yerleri bulmak çok zor." diye konuştu.

Hande Başar da "Doğayla iç içe olması çok ama çok güzel. Başka yerlerde böyle bir güzellik bulmak çok zor. Çok iyi korunmuş durumda. Doğanın yeşilini, denizin mavisini görmek insana ayrı keyif veriyor." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kırşehirli vatandaşın belediyeye ’hesap’ tepkisi
Kırşehirli vatandaşın belediyeye ’hesap’ tepkisi
Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
Denizlispor, molasız Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Denizlispor, molasız Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sağlık kahramanlarına modern yol desteği
Sağlık kahramanlarına modern yol desteği

Aydın Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
06:57
Öğle
13:03
İkindi
16:23
Akşam
18:59
Yatsı
20:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Aysen Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Karacasu’da kısıtlamalar kaldırıldı, pazarcı esnafı sevindi
Karacasu’da kısıtlamalar kaldırıldı, pazarcı esnafı sevindi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.