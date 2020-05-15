YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Dilenci dövizle yakalandı

Dilenci dövizle yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.05.2020 13:58 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri özellikle Ramazan ayında halkın duygularını sömüren kişilere karşı denetimlerini artırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri özellikle Ramazan ayında halkın duygularını sömüren kişilere karşı denetimlerini artırdı. Şehir merkezinde dilencilik yapanlara karşı gerçekleştirilen denetimlerde üzerinde döviz bulunan bir kişi yakalandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı dilenci toplama ekibinin Cumhuriyet Mahallesi’nde yapmış olduğu denetimler sırasında, insanların iyi niyetini suistimal ederek dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişinin üst araması gerçekleştirildi. Şahsın üzerinden 100 euro ve 415 TL çıktı. Dilencilik yapan kişiyle ilgili zabıta ekiplerince işlem yapılarak, üzerinde çıkan paraya Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesine istinaden kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Gece yarısı tarla sulayan çiftçi, kazazedenin şansı oldu

Kahta’da kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Kahta’da kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Başkan Ercengiz’den berberlere destek

Başkan Ercengiz’den berberlere destek

Bayburt’ta korona virüsten bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetti

Bayburt’ta korona virüsten bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetti

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 288 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:39
Sabah
05:19
Öğle
12:39
İkindi
16:31
Akşam
19:50
Yatsı
21:23

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esma Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Kuşcuzade Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayserispor’da video konferans ile antrenman

Kayserispor’da video konferans ile antrenman

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.