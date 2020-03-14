YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Dilencilere bin 309 TL para cezası kesildi

Dilencilere bin 309 TL para cezası kesildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.03.2020 11:48 | Son Güncelleme

Elazığ’da polis ve zabıtanın yaptığı çalışma ile yakalanan 7 dilenciye bin 309 TL para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri cami önlerinde vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da polis ve zabıtanın yaptığı çalışma ile yakalanan 7 dilenciye bin 309 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri cami önlerinde vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 7 dilenci yakalanarak Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Dilencilik yapan şahıslara bin 309 TL para cezası uygulandığı bildirildi.
Dilencilere yönelik uygulamaların devam edeceği aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar

En Çok Okunan Yerel Haberler

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Sinema oyuncusu Ahmet Kural’dan ’Kütahya seni bekliyor’ projesine destek

Sinema oyuncusu Ahmet Kural’dan ’Kütahya seni bekliyor’ projesine destek

Elazığ Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:29
Öğle
12:37
İkindi
15:58
Akşam
18:36
Yatsı
19:52

Elazığ Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Akçiçek Eczanesi
Merkez
Çağrı Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Mesut Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

Başkan Şerifoğulları, İdlib Gazisi Yüce’yi ziyaret etti

Başkan Şerifoğulları, İdlib Gazisi Yüce’yi ziyaret etti

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Elazığ’da Keban Derneği kuruldu

Elazığ’da Keban Derneği kuruldu

Bahşi, “Hocalı katliamı, insanlığın utancı, tarihin kara bir sayfasıdır”

Bahşi, “Hocalı katliamı, insanlığın utancı, tarihin kara bir sayfasıdır”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.