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Dilencilik yapan kadınlar polis tarafından yakalandı

ERZURUM HABERLERİ  | 30.04.2020 16:46 | Son Güncelleme

Erzurum’da cadde üzerinde dilencilik yapan kadınlar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, Erzurum Adnan Menderes Mahallesi Beyazevler kavşağında Suriye uyruklu Kader N.

Erzurum’da cadde üzerinde dilencilik yapan kadınlar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Erzurum Adnan Menderes Mahallesi Beyazevler kavşağında Suriye uyruklu Kader N. kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan para istedi. Öte yandan yine Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi’nde Ecer T. isimli kadın yoldan geçenlerden para istedi. İki şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak işlem yapılmak üzere Palandöken ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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