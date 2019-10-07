SPOR

Dili nefes borusuna kaçan futbolcu ölümden döndü

FUTBOL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

Bilecik 1. Amatör Lig 3. hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor kendi sahasında rahat kazanırken, müsabakanın 70. dakikasında dili nefes borusuna kaçan futbolcu zamanında müdahale ile ölümden döndü.

Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 3'üncü hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor, Akpınarspor'u 4-1 yendi.

  1. dakikada 1308 Osmaneli Belediyespor sağ beki Mertcan Yılmaz'ın kafasına yakın mesafeden top çarptı. Hareketsiz bir şekilde yere yığılan futbolcunun dili nefes borusuna kaçtı.

1308 Osmaneli Belediyespor'un kondisyoner hocası Sercan Ocak sporcunun dilini nefes borusundan kurtarmasıyla genç sporcu nefes almaya başladı. Futbolcu stada gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SPORCU SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"
Bugün alınan galibiyetinin öneminden çok sporcu sağlığının daha önemli olduğunu belirten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Takımımız oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puana ulaştı. Yaş ortalaması 19 olan takımımızın yeni yapılanmayla çok daha iyi sonuçlar alacağına inanıyoruz. İlçemizde yaptığımız tesisleşmenin sporcu sayısına ve altyapımıza büyük katkı sağladığını görmek bizleri mutlu ediyor. Bugünkü sonuç sonrası sporcularımızı, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz. Sporcumuz Mertcan Yılmaz'a tekrar geçmiş olsun derken, maçı yöneten hakemlerimize ve Sercan hocaya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Müsabakayı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in yanı sıra Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, AK Parti geçmiş dönem Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım da izledi.

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Anahtar Kelimeler:
1308 Osmaneli Belediyespor Akpınarspor

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