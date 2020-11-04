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Diliskelesi halı saha ve sosyal tesis inşaatı başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.11.2020 12:13 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye, ilçedeki gençlerin sağlıklı ortamda spor yapabilmeleri için Diliskelesi’nde halı saha ve sosyal tesisi inşaatına başladı.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Diliskeleli gençlerin spor tesisi taleplerini karşılıksız bırakmadı.

Diliskelesi halı saha ve sosyal tesis inşaatı başladı

Dilovası Belediye, ilçedeki gençlerin sağlıklı ortamda spor yapabilmeleri için Diliskelesi’nde halı saha ve sosyal tesisi inşaatına başladı.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Diliskeleli gençlerin spor tesisi taleplerini karşılıksız bırakmadı. Diliskelesi halı saha ve sosyal tesisi inşaatında çalışmalara başlandı. 2 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan tesiste halı saha, soyunma odaları, duşların yanı sıra fitness salonu, kafeterya ve teras bölümü yer alacak. 180 kişilik oturma kapasiteli halı sahanın çelik konstrüksiyon çalışmaları devam ederken, tesisin Ocak ayında bitirilerek hizmete alınması bekleniyor.
Çalışmalarına başlanan spor tesisiyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Şayir, “İlçemize ve Diliskelesi gençlerine hayırlı olsun. İnşaat çalışmalarına başladığımız tesisimizi inşallah Ocak ayında hizmete alacağız. Hedefimiz ‘Spor ile Yükselen Şehir Dilovası’nı el birliği ile, omuz omuza kurmaktır. Tesisimiz tamamlandığında gençlerimizi maça bekliyorum” dedi.

Diliskelesi halı saha ve sosyal tesis inşaatı başladı

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