Dilovası Batı Kavşağı’nda yatay sondaj yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası Batı Kavşağında başlatılan yağmursuyu alt yapı çalışmasında yatay sondaj yapılıyor.

Yoğun yağışların olduğu günlerde Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda olası su baskını nedeni ile D-100 Karayolu, İstanbul ve Ankara yönlerinde trafiğe kapanabiliyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü bu durumun ortadan kalkması için, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yolda aldığı güvenlik önlemleri ile çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 100 bin TL olan proje kapsamında İSU ekipleri şuan Dilovası ilçe merkezine dönüşte kullanılan kavşak kolunun altından Dilderesi’ne doğru yatay sondaj çalışması yapıyor.

Proje çalışması kapsamında İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, su baskını yaşanabilecek kısımdan, suyun boşalacağı Dil Deresi’ne kadar 310 metrelik yağmursuyu hat imalatı gerçekleştirecek. D-100 karayolunu kuzeyden güneye doğru yüzeyden geçecek olan yağmursuyu hattı, Dil Deresi yönüne Batı Kavşağı güney ayağı ile güney taraftaki katılım kolunun altından yatay sondaj çalışmasıyla devam edecek. Biri 75 metre diğeri 45 metre olan yatay sondaj çalışmalarında çelik borular kullanılacak.

Proje dahilinde inşa edilecek olan yatay sondajlı yağmursuyu hattı, aşırı yağışlarda köprülü kavşak bölgesinde oluşabilecek su baskınlarının önüne geçecek. İnşa edilecek olan hat ile köprü altına gelen yağmur suları, Dil Deresine boşalacak.

