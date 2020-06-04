Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Korona virüs nedeni ile toplantılarına ara verilen Dilovası Belediyesi Meclisi olağan üstü toplanarak 2 gündem maddesi görüşüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarını iptal eden Dilovası Belediye Meclisi, hizmetlerinin aksamaması amacıyla olağanüstü toplandı. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen meclis toplantısı iki gündem maddesi ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, korona virüsle mücadele sürecinde belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi. Her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Başkan Şayir, belediye hizmetlerinin aksamaması içinde çalışmaların son sürat devam ettiğini ifade etti.

Başkan Şayir, göreve gelir gelmez gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerinin olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirterek “Gençlik ve Spor Bakanlığımız; Adnan Kahveci Parkı Kadın ve Gençlik El Sanatları Merkezi, Diliskelesi Kapalı Halı Saha projesi ve Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Dilovası Şehit Nihat Karataş stadının zeminin yeniden yapılması projelerinin onayladı. Yine Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile Eylerce Kavşağımız bitti, Yavuz Sultan Selim Caddesi ışıklandırılarak halkımızın hizmetine açıldı. Halkımız adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Şayir, gündemin olağan üstü toplanmasının önceliğinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan projelerin meclis tarafından da onaylanarak startının verilmesi olduğunu söyledi. İlk gündem maddesi olarak oylanan, Orhangazi Mahallesi 40 adan 1 Nolu Parselin Gençlik Merkezi yapımı için İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne tahsisini oy çokluğu ile kabul edilirken, gündemin ikinci maddesinde yer alan Norm Kadro Cetvelinin görüşülmesi maddesi ise komisyona havale edildi.

