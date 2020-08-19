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Dilovası Belediyesi sanayi atıklarına müdahale etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.08.2020 15:49 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi, Kuzey Marmara Otoyolu kenarına dökülen sanayi atıklarını berteraf ederek İZAYDAŞ tesislerine gönderdi.Atıkları çevreye atan firmaya 265 bin lira para cezası kesildi.Dilovası Belediyesi’nin aldığı çevre önlemleri sürüyor.

Dilovası Belediyesi, Kuzey Marmara Otoyolu kenarına dökülen sanayi atıklarını berteraf ederek İZAYDAŞ tesislerine gönderdi.Atıkları çevreye atan firmaya 265 bin lira para cezası kesildi.
Dilovası Belediyesi’nin aldığı çevre önlemleri sürüyor. Bu kapsamda Kuzey Marmara Otoyolu mevkiindeki sanayi atıkları İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edildi. Ekipler, tespit edilen atıklara müdahale etmesi için Dilovası Belediyesi’ne bildirdi. Belediye ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde atıkların hangi firma tarafından atıldığını belirlendi. Firmaya, Kocaeli Valiliği’ne bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 265 bin lira para cezası kesildi. Daha sonra sanayi atıkları bertaraf edilmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince İZAYDAŞ tesislerine gönderildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bu konuda oldukça hassasız. Burası büyük bir sanayi şehri ve herkes çevre için gerekli duyarlılığı göstermek zorunda. Burada yaşayan 50 bini aşkın Dilovalı için biz 7 gün 24 saat teyakkuz halinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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