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Dilovası Belediyesi ve Kızılay’dan depremzedeler için yardım kampanyası

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi ve Türk Kızılayı ortaklığından Elazığ’da yaşanan deprem için yardım kampanyası düzenlendi.Elazığ’da önceki gün yaşanan deprem felaketi sonrası tüm yurtta seferberlik başlatılırken, Dilovası Belediyesi’nde Elazığ’da ki vatandaşlar için Türk Kızılayı ile birlikte yardım kampanyası başlattı.

Dilovası Belediyesi ve Türk Kızılayı ortaklığından Elazığ’da yaşanan deprem için yardım kampanyası düzenlendi.
Elazığ’da önceki gün yaşanan deprem felaketi sonrası tüm yurtta seferberlik başlatılırken, Dilovası Belediyesi’nde Elazığ’da ki vatandaşlar için Türk Kızılayı ile birlikte yardım kampanyası başlattı. Elazığ’da ki mağdur vatandaşlar için başlattığı kampanya da kışlık giyecek, battaniye ve gıda yardımı başlatırken, destek olmak isteyen vatandaşların 27 Ocak Pazartesi günü saat 1.700’ye kadar Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’ne ulaştırmaları istendi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Elazığ ilimizde ne yazık ki üzücü bir deprem faciası yaşanmıştır. Oradaki vatandaşlarımız için gün birlik olma günüdür. Vatandaşlarımızın yaralarını sarma günüdür. Biz Dilovası olarak üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız, Devlet büyüklerimizin Yardıma ihtiyaç olmadığını söylemlerine rağmen vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine biz kampanya başlattık. İnşallah Pazartesi günü topladığımız yardımları Elazığ da ki vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Elazığlı hemşerilerimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” dedi.

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