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Dilovası Belediyesinden yağmur seferberliği

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.06.2020 10:48 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, aşırı yağan yağmurların ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşatmaması için yapılan çalışmaları denetledi.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sonrasında incelemelerde bulunurken, yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, aşırı yağan yağmurların ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşatmaması için yapılan çalışmaları denetledi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sonrasında incelemelerde bulunurken, yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Yağmur sonrasında teyakkuza geçerek ilçede 24 saat nöbet tutan belediye ekipleri, vatandaşların fırtına ve sel sularına karşı zor durumda kalmamaları için yoğun mesai harcıyor. Çağrı merkezine gelen ihbarlara anında cevap veren ekipler, vatandaşların sorunlarını çözmek için canla başla çalışmaya devam ediyor.
Sahadaki ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Hamza Şayir, mağduriyet oluşmaması konusunda talimatlar verirken, vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Başkan Şayir, “Aşırı yağmurlar sonrası bir su baskınları yaşanabiliyor. Dilovası Belediyesi olarak bu olumsuzlukların yaşanmaması için 24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Yoğun yağış ve fırtına nedeniyle ekiplerimiz su baskınlarına karşı, su tahliye ve mazgal temizliği çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Nöbetlerini sürdürecek olan ekiplerimiz gerekli tedbirleri alacaktır. Halkımız da yağmur suları ve fırtınanın hayatımızı olumsuz etkilemesi için gerekli tedbirlerini almalarını, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını temenni ediyoruz. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta belediyemiz çağrı merkezi ile irtibata geçmelerini istiyoruz” dedi.

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