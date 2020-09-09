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Dilovası caddeleri ışıl ışıl oluyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Bağdat Caddesi’nden başlayarak Dilovası Devlet Hastanesi kavşağına kadar olan yolun aydınlatma çalışmalarının başladığı müjdesini verdi.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçim sürecinde sözünü verdiği caddelerin yenilenmesi ve aydınlatılarak ilçeye yeni değer kazandırılması projesinin startını verdi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Bağdat Caddesi’nden başlayarak Dilovası Devlet Hastanesi kavşağına kadar olan yolun aydınlatma çalışmalarının başladığı müjdesini verdi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçim sürecinde sözünü verdiği caddelerin yenilenmesi ve aydınlatılarak ilçeye yeni değer kazandırılması projesinin startını verdi. Geçtiğimiz aylarda Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin altyapı ve üst yapı çalışmalarının ardından aydınlatma çalışmaları da tamamlanmış ve büyük beğeni almıştı. Dilovası Belediyesi ilçenin girişi olan Bağdat Caddesi’nin başından başlayarak Dilovası Devlet Hastanesi kavşağına kadar olan caddenin aydınlatılarak yeni görünüme kavuşması için start verdi.
Başkan Hamza Şayir, Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ve meclis üyeleri ile çalışmayı inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Şayir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Seçim beyannamemizde halkımıza söz vermiştik. İlçemizin değer kazanması adına ne gerekiyorsa yapacağız demişti. İlk çalışmasını yaptığımız Yavuz Sultan Selim Caddesi halkımızca büyük beğeni toplamıştı. Bu çalışmayı Bağdat Caddesi’nin başından Dilovası Devlet Hastanesi’nin olduğu kısma kadar devam ettirerek ilçemizin bu önemli caddesini de ışıl ışıl yaparak güzel bir görünüme kavuşturmak için start verdik. Tüm gayemiz ilçemize değer katmak. Bağdat Caddemiz’i daha da modern hale getirecek projemize olan katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum. Yükselen Şehir Dilovası’nın güzel geleceği için Dilovamız’a hayırlı olsun inşallah. Bu caddemizin ardından çalışmalarımız İstiklal Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi’nde de devam edecektir.”

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