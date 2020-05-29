Dilovası Eleşkirtliler Derneği’ndan sağlık çalışanlarına 80 bin maske

Dilovası Eleşkirtliler Derneği, korona virüsle mücadele çalışmalarını kapsamında 80 bin adet maske üreterek sağlık çalışmalarına ulaştırdı.

Dilovası Eleşkirtliler Derneği, korona virüsle mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza attı. Vatandaşlara, sağlık çalışanlarına destek vermek amacı ile virüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren Mahmut Kocabay başkanlığında çalışmalarına başlayan Dilovası Eleşkirtliler Derneği, 80 bin maske üreterek Dilovası Devlet Hastanesine teslim etti. Çalışmalar kapsamında Ramazan ayında 180 aileye gıda kolisi dağıtılırken, 25 kimsesiz çocuğa kıyafet ulaştırıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Dilovası Eleşkirtliler Derneği Başkanı Mahmut Kocabay “İnsan hayatını hedef alan, Covid-19 isimli salgın hastalık dünya ve ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Bu süreçte başta tüm sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanlarımıza, kamu ve özel kuruluş görevlilerine canla, başla verdikleri emek ve özverileri nedeniyle minnet ve şükran borçluyuz. Eleşkirtliler Derneği olarak üyelerimiz ile birlikte imkanlar dahilinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ettik” dedi.

“Sağlık çalışanlarımız için 80 Bin maske üreterek Dilovası Devlet Hastanesine teslim ettik. Ramazan ayında sağlık çalışanlarına iftar yemeği verdik ifadelerine yer veren Kocabay, Sağlık çalışanlarını sık sık ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hissettirdik. Korona virüs salgını nedeniyle günlük işlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışan ve evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında dar gelirli 180 aileye kumanya ulaştırdık, 25 yetim çocuğumuzu giydirdik. Bu süreçte hedefimiz daha verimli çalışmalar yaparak sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak. Ekip arkadaşlarımızla bu yönde çalışmalara devam edeceğiz. Biz bize yeteriz” diye konuştu.

