YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Dilovası Meclisi hibe araçlar için olağanüstü toplandı

Dilovası Meclisi hibe araçlar için olağanüstü toplandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.12.2020 11:40 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Meclisi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tahsis edilecek hibe araçlar için olağanüstü toplandı.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara ziyaretlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan talebi sonrası onaylanan hibe araçlar için Dilovası Belediye Meclisi bugün olağanüstü toplanarak oylama yaptı.Olağanüstü toplantıyla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Şayir, “Ankara ziyaretlerimiz çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan belediyemize hibe araç talebinde bulunduk.

Dilovası Meclisi hibe araçlar için olağanüstü toplandı

Dilovası Belediye Meclisi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tahsis edilecek hibe araçlar için olağanüstü toplandı.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara ziyaretlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan talebi sonrası onaylanan hibe araçlar için Dilovası Belediye Meclisi bugün olağanüstü toplanarak oylama yaptı.
Olağanüstü toplantıyla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Şayir, “Ankara ziyaretlerimiz çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan belediyemize hibe araç talebinde bulunduk. Talebimiz olumlu karşılandı ve yerine getirilmesi için acil meclis kararı istendi. Bunun üzerine hibe araçlar için karar alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na ivedi bir şekilde ulaştırılması için toplandık” dedi.
Tek gündem maddesi ile toplanan mecliste meclis üyelerinin oy birliği ile hibe araç talebi oylanırken, Başkan Şayir, oy birliği ile geçen karardan dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.
Konuyu takip etmek ve meclis kararını son günde Tarım ve Orman Bakanlığı’na ulaştırmak için Ankara’da hazır bekleyen Özel Kalem Müdürü Recep Karakoç meclisten oy birliği ile çıkan kararı Tarım ve Orman Bakanlığı’na ulaştırırken, hibe araçların yakın bir zamanda Dilovası’na gönderileceği belirtildi.

Dilovası Meclisi hibe araçlar için olağanüstü toplandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:14
Öğle
13:04
İkindi
15:23
Akşam
17:43
Yatsı
19:10

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Semanur Eczanesi
Izmit
Korhan Eczanesi
Izmit
Atlas Eczanesi
Izmit
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Ebru Eczanesi
Korfez
Ersin Eczanesi
Basiskele
Yeni Yaşam Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.