Dilovası meclisinde bütçe kabul edildi

Dilovası Belediyesi’nin 2021 yılı tahmini bütçesi 87 milyon 487 bin 500 lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti. Dilovası Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda 2021 yılı mali bütçesi görüşüldü. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ikinci oturumda salona Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı. Meclis yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetinin okunması ile başlarken toplantıda konuşan Başkan Şayir, gündeme dair çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bütçe ile ilgili gündemde yer alan maddelerde 2021 analitik bütçe taslağı ve 2021 bütçe kararnamesi oy çokluğu ile kabul edilerek, Dilovası Belediyesi’nin 2021 yılı mali yılı gelir gider bütçesi 87 milyon 487 bin 500 TL olarak karara bağlandı.

