YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Dilovası meclisinde bütçe kabul edildi

Dilovası meclisinde bütçe kabul edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi’nin 2021 yılı tahmini bütçesi 87 milyon 487 bin 500 lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi’nin 2021 yılı tahmini bütçesi 87 milyon 487 bin 500 lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.
Dilovası Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti. Dilovası Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda 2021 yılı mali bütçesi görüşüldü. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ikinci oturumda salona Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı. Meclis yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetinin okunması ile başlarken toplantıda konuşan Başkan Şayir, gündeme dair çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bütçe ile ilgili gündemde yer alan maddelerde 2021 analitik bütçe taslağı ve 2021 bütçe kararnamesi oy çokluğu ile kabul edilerek, Dilovası Belediyesi’nin 2021 yılı mali yılı gelir gider bütçesi 87 milyon 487 bin 500 TL olarak karara bağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Aydın, hızlı tren sondaj çalışmalarını yerinde inceledi
Aydın, hızlı tren sondaj çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
12:52
İkindi
16:01
Akşam
18:35
Yatsı
19:54

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Kaya Eczanesi
Derince
Duru Eczanesi
Darica
Seymen Eczanesi
Golcuk
Günay Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Filiz Eczanesi
Korfez
Burak Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor.
Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor.
Derince Çınarlıkent Konutları Cuma Günü Satışa Çıkacak
Derince Çınarlıkent Konutları Cuma Günü Satışa Çıkacak
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.