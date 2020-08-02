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Dilovası protokolü bayramda buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.08.2020 14:20 | Son Güncelleme

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Emniyet Müdürlüğü ve Dilovası Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek bayramlaştı.Korona virüs tedbirleri kapsamında kent bayramlaşması yapılamayan Dilovası’nda protokol bayramlaşma için buluştu.

Dilovası protokolü bayramda buluştu

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Emniyet Müdürlüğü ve Dilovası Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek bayramlaştı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kent bayramlaşması yapılamayan Dilovası’nda protokol bayramlaşma için buluştu. Kurban Bayramında gerçekleşen protokol bayramlaşmasına Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Protokol önce İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun ve sonrasında İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı’nın misafiri oldular. Dilovası protokolü katıldıkları ziyaretlerde güvenlik gücü personelinin bayramını da kutladılar.

Dilovası protokolü bayramda buluştu

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