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Dilovası ulaşımı masaya yatırıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in göreve gelmesinin ardından düzenlediği aylık muhtarlar toplantısının bu ayki gündemi ulaşım oldu.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in mutad hale getirdiği aylık muhtarlar toplantısı önceki gün Tavşancıl Sahil Restaurant’ta gerçekleşti.

Dilovası ulaşımı masaya yatırıldı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in göreve gelmesinin ardından düzenlediği aylık muhtarlar toplantısının bu ayki gündemi ulaşım oldu.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in mutad hale getirdiği aylık muhtarlar toplantısı önceki gün Tavşancıl Sahil Restaurant’ta gerçekleşti. İlçede ki ulaşım sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıya Başkan Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Temsilcisi Mahmut Şahin ve yetkilileri ile mahalle muhtarları katıldı.
Düzenlenen toplantıda muhtarların fikirlerini önemsediğini ve Dilovası’nı ortak akılla yönettiklerini belirten Başkan Şayir, “Halkımızın tercihi ile işbaşına gelmiş muhtarlarımız, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Bu güne kadar muhtarlarımızla uyumlu ve koordineli bir şekilde ilçemizde birçok hizmeti birlikte gerçekleştirdik. Aynı uyum ve işbirliği ile hem mahallelerimize hem de ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. İlçemizin önemli sorunlarından biri olan ulaşım konusunda zaman zaman muhtarlarımızdan veya vatandaşlarımızdan gelen şikayetler oluyordu. Halkımızın yaşadığı bu sorunların çözümü için Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz Toplu Taşıma Dairesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Temsilcisi Mahmut Şahin ve yetkilileri ile mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunlara çözüm bulmak için bir araya geldik. Muhtarlarımızın şikayet ve önerilerini ilettikleri toplantımız sonrası inşallah ilerleyen süreçte de halkımızın yaşadığı bu sorunlar tek tek çözüme ulaşacaktır” dedi.
Muhtarların tek tek dinlendikleri toplantıda çözümün en kısa sürede hayata geçirileceği ifade edildi. Muhtarlar, mahallelerindeki sorunların çözümü noktasında gösterdiği çabalarından dolayı Başkan Şayir’e teşekkür etti.

Dilovası ulaşımı masaya yatırıldı

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