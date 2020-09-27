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Dilovası ulaşımında yeni düzenlemeler

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.09.2020 14:49 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME ile yaptığı görüşmeler sonrası ulaşımda önemli değişiklikler yapıldı.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığı (UKOME) ile yaptığı görüşmeler sonrası ulaşımda değişiklikler yapıldı.

Dilovası ulaşımında yeni düzenlemeler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME ile yaptığı görüşmeler sonrası ulaşımda önemli değişiklikler yapıldı.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Daire Başkanlığı (UKOME) ile yaptığı görüşmeler sonrası ulaşımda değişiklikler yapıldı. Yapılan görüşmeler ile vatandaşların sıkıntı yaşadıkları ulaşım konularında yapılan yeni düzenlemeler sonrası Dilovası’nda geçen ve terminale kadar giden Hat 300’ün güzergâhı Umuttepe Hastanesi’ne kadar uzatıldı. Pandemiden dolayı sefer sayıları azaltılan Hat 308 Tavşancıl Gebze arasında çalışan hat aktif hale geldi. Tavşancıl’dan kalkıp, Darıca’ya ulaşan ve Darıca’dan tekrar Dilovası ve Tavşancıl’a giden Hat 315’in sefer sayıları artırılırken, Darıca’dan son kakış sefer saati 18.15’ten 22.00’ye uzatıldı.
Tavşancıl’dan Darıca’ya gidecek olan otobüslerin son sefer sayıları ise 18.15’ten 20.15’e uzatıldı. Dilovası TOKİ’den saat 07.00’de hareket eden otobüs seferi, gelen talep üzerine en erken 06.45’te hareket edip Demirciler Köseler-Dilovası üzerinden Gebze’ye ulaşımı sağlayacak ve sefer sayıları da artırılacak. Saatte bir gerçekleşen otobüs seferlerine de ek hattın koyulması ile TOKİ ve Köylerden her yarım saatte bir aracın hareket edileceği belirtildi. Ayrıca Dilovası’ndan Gebze Marmaray bağlantılı otobüs seferlerinin sağlanması konusunda çalışmalar sürerken kısa sürede Dilovası’ndan Gebze Marmaray’a direkt ulaşım sağlanacak.

Dilovası ulaşımında yeni düzenlemeler

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