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Dilovası Vefa Gurubu vatandaşın yanında

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 14:17 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilince, ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların imdadına Dilovası Vefa Sosyal Destek Gurubu yetişti.İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan başkanlığında, Dilovası Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının yer aldığı Vefa Sosyal Destek Gurubu hizmete başlayarak, 65 yaş üstü vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarını anında kendilerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.Her zaman yaşlılarımızın yanında olacağızKısıtlaması olan vatandaşların haricinde kalanların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak oluşturdukları talepleri yerine getirmek için yeterli sayıda personel ve araç görevlendirmesi yaptık.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ilan edilince, ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların imdadına Dilovası Vefa Sosyal Destek Gurubu yetişti.
İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan başkanlığında, Dilovası Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının yer aldığı Vefa Sosyal Destek Gurubu hizmete başlayarak, 65 yaş üstü vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarını anında kendilerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Her zaman yaşlılarımızın yanında olacağız
Kısıtlaması olan vatandaşların haricinde kalanların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak oluşturdukları talepleri yerine getirmek için yeterli sayıda personel ve araç görevlendirmesi yaptık. Kaymakamlığımız, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığımız ortaklığında oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Gurubu ekiplerimiz görev başındadır. Biz Dilovası Belediyesi olarak, bu zor günlerde her adımda, büyüklerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan teşekkür
Alışveriş dışında; yaşlı vatandaşlarımızın aciliyet arz eden durumlarında Dilovası Belediyesi’nde hazır bulunan ekipler devreye girerek belirlenen adreslere ihtiyaçlarını ulaştırmak için çalışıyorlar. Vefa Sosyal Destek Gurubu’nun hizmeti karşısında duygulanan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayan ekiplere teşekkür ederken, bu günlerde birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu belirttiler.

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