YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Dilovası’na girişleri kolaylaştıracak kavşakta çalışmalar tamamlandı

Dilovası’na girişleri kolaylaştıracak kavşakta çalışmalar tamamlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Dilovası ilçe merkezine giriş ve çıkışları kolaylaştıracak “Eynerce Kavşağı ve Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu’nda çalışmalar tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.Kcaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesine giriş çıkışları rahatlatacak olan ‘Eynerce Kavşağı - Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu’ projesini tamamladı.

Dilovası ilçe merkezine giriş ve çıkışları kolaylaştıracak “Eynerce Kavşağı ve Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu’nda çalışmalar tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.
Kcaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesine giriş çıkışları rahatlatacak olan ‘Eynerce Kavşağı - Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu’ projesini tamamladı. Eynerce Kavşağı’ndan ilçeye giriş çıkış yapacak olan araçlara nefes aldıran projede, Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafında dönel kavşak ve yeni bir menfez inşa edildi. İnşa edilen dönel kavşak ile yan yol olarak kullanılacak Yavuz Sultan Selim Caddesi birbirine bağlandı.
Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafındaki eski küçük menfez yıkılarak yerine 270 metre uzunluğunda yeni menfez inşa edildi. İnşa edilen dönel kavşağın da bağlandığı Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yağmursuyu hattı, enerji hattı gibi alt yapı ve kaldırım, asfalt gibi üst yapı işleri yapıldı. Ayrıca proje kapsamında yolların çizgileri çizildi, tabela dikimleri ve oto korkuluk imalatları tamamlandı.
D-100 Karayolu üzerinde yer alan Eynerce Kavşağı, Dilovası şehir merkezine ulaşımda önemli bir görev alıyor. Dilovası ilçesi D-100 Karayolu yan yolu (Yavuz Sultan Selim Caddesi) mevcutta çift yönlü olarak hizmet veriyor. D-100 ile yan yol arasındaki kot farkı nedeniyle yol sürekliliği sağlanamadığından, D-100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanıyordu. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılarak ilçe merkezine ulaşım Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafına inşa edilen dönel kavşak, Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne bağlanarak daha düzenli ve kolay hale getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:36
Sabah
06:08
Öğle
13:04
İkindi
16:49
Akşam
19:51
Yatsı
21:17

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Güney Eczanesi
Derince
Fatih Eczanesi
Izmit
Neşe Eczanesi
Gebze
Derbent Eczanesi
Kartepe
Handan Eczanesi
Karamursel
Hatice Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çocuk Üniversitesi’nde yeni dönem online kayıtlar başladı

Çocuk Üniversitesi’nde yeni dönem online kayıtlar başladı

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Gebze’de denetimler hız kesmiyor

Gebze’de denetimler hız kesmiyor

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.