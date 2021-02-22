YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Dilovası'nda 1100 üniversite öğrencisine tablet bilgisayar dağıtıldı

Dilovası'nda 1100 üniversite öğrencisine tablet bilgisayar dağıtıldı

22.02.2021 18:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilovası'nda 1100 üniversite öğrencisine tablet bilgisayar dağıtıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde belediye ve sanayi işbirliğiyle temin edilen 1100 tablet bilgisayar, ilçedeki üniversite öğrencilerine teslim edildi.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mustafa Asım Alkan, salgın süreciyle eğitimin internetten yapılmasıyla bilgisayar ve tabletlerin öneminin bir kez daha ortaya çıkarttığını belirtti.

Dilovası Belediyesi ve Makineciler OSB yönetiminin, ilçede ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine eğitimleri konusunda sıkıntı yaşamamaları için tablet dağıtarak büyük destek verdiğini aktaran Alkan, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gebze Ticaret Odasının da destekleriyle ilçemizde hiçbir öğrencimizin eksiği kalmayacaktır. Tabletlerin sağlanmasında katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise "İnşallah geleceğimiz olan gençlerimiz eğitimlerine daha iyi şekilde devam edecek ve ileride bu kenti daha güzel hale getireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hamza Şayir de öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, sanayi kuruluşlarının desteğiyle temin edilen 1100 tablet bilgisayar, üniversite öğrencilerine dağıtıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
13:19
İkindi
16:19
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Alemdar Eczanesi
Izmit
Kadıköy Eczanesi
Izmit
Gül Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Yarımca Eczanesi
Korfez
Palandöken Eczanesi
Basiskele
Hilal Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Üniversite öğrencileri tabletlerine kavuştu

Üniversite öğrencileri tabletlerine kavuştu

Karın ağırlığına dayanamayan kafe çöktü

Karın ağırlığına dayanamayan kafe çöktü

Antalyalı işadamlarına indirimli elektrik hizmeti

Antalyalı işadamlarına indirimli elektrik hizmeti

Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında

Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında

Sporculuktan antrenörlüğe geçerek yeni sporcular yetiştiriyor

Sporculuktan antrenörlüğe geçerek yeni sporcular yetiştiriyor

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 383 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 383 kişiye para cezası verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.