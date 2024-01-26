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Dilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendi

İHA İHA
26.01.2024 15:29 | Son Güncelleme:
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Dilovası’ndaki öğrenciler, karne hediyesi olarak gerçekleştirilen "Volkan Abi’den Öğretici Çocuk Şarkıları" etkinliğine katılarak doyasıya eğlendi.

Dilovası’nda çocuklar doyasıya eğlendi

Dilovası Belediyesi tarafından çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen "Volkan Abi’den Öğretici Çocuk Şarkıları" etkinliğine minikler ilgi gösterdi. Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı. Volkan Yürük ve ekibi, sevimli maskotlar eşliğinde öğrencilere, Türk aile ve geleneklerine uygun, eğitici ve öğretici gösteriler sergiledi. Öğrencileri bu eğlenceli etkinlikte yalnız bırakmayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası geleceği minik yavrularımızı çok seviyoruz. İnşallah eğitimli çocuklarımızla ilçemiz gelecekte daha da güzel olacaktır. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için her türlü fedakarlığı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yeter ki öğrencilerimiz okusun" dedi.

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