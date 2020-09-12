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Dilovası’nda çocuklar “Yaramaz Notalar” ile neşelendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.09.2020 16:07 | Son Güncelleme

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın yeni normalleşme döneminde hazırladığı yeni oyunu "Yaramaz Notalar", Dilovası ilçesinde seyirciyle buluştu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni normalleşme döneminde gerçekleştirdiği açık havada tiyatro etkinlikleri, Dilovası’nda devam etti.

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın yeni normalleşme döneminde hazırladığı yeni oyunu "Yaramaz Notalar", Dilovası ilçesinde seyirciyle buluştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni normalleşme döneminde gerçekleştirdiği açık havada tiyatro etkinlikleri, Dilovası’nda devam etti. Daha önce İzmit, Başiskele, Kandıra ve Kartepe’de sahnelenen “Yaramaz Notalar”, Dilovası ilçesinde de seyirciyle buluştu. Dilovası Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen ve sağlık adına bilinçlendirmeyi amaçlayan oyunda çocuklar ve aileler doyasıya eğlendi. Pandemi kurallarının uygulandığı alanda temizlik, maske ve mesafe kullarına uyulurken, oyunu izlemeye gelen çocukların ve ailelerinin ateşi de ölçüldü.
Oyuna çocukların yanı sıra büyükler de ilgi gösterdi. Çocuklar oyundaki müziklerle neşeli dakikalar yaşarken pandemi döneminde maske, mesafe ve hijyenin ne kadar önemli olduğu sahnedeki oyuncular tarafından vurgulandı. Hayal Şahin tarafından yazılan müzikli oyun, kurum sanatçılarından Ozan Şahin tarafından sahneleniyor. Oyunu hazırlarken pandemi sürecinin getirdiği tüm kurallara uyulurken; sahne dezenfekte edildi, çalışan tüm ekibin belli aralıklarla ateşi ölçüldü, maske ve sosyal mesafe kurallarına büyük özen gösterildi.
Oyundan sonra kısa bir açıklama yapan Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu Tunç Efe, “Zor geçen pandemi sürecinde bir çocuk oyunu yaptık. Sosyal mesafeye önem veren ve dolu dolu hazırladığımız bir oyun oldu. Hazırlanışı gayet güzel bir süreçti şimdi bu oyunumuzu ilçelerimizde sahneliyoruz. Bugün Dilovası’ndayız. Çocuklarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz, hem öğretici hem de keyifli olduğunu söylüyorlar. Oyundan sonra çocuklarımızın notalara bakış açısı değişiyor. Burada bizim üzerimize düşen çocuklarımızı sosyalleşmeye teşvik etmekti. Sergilediğimiz oyun ile çocuklarımızı böylesine önemli bir dönemde yalnız bırakmadık” dedi.
Yaramaz Notalar oyununu arkadaşlarıyla birlikte izlemeye gelen 11 yaşındaki Havin Turhan ise, “Bu oyunu gerçekten güzel buldum, çok eğlenceliydi. Oyunu izlerken mesafeli oturduk. Girişte dezenfektan vardı ve ateşlerimiz ölçüldü. Sosyal mesafeye dikkat çeken bir oyundu” diye konuştu.
Çocuklarıyla birlikte oyunu izleyemeye gelen Sevgi Yılmaz da, “Dilovası’nda oturuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir etkinlik hazırlamış. Pandemi süreci boyunca çocuklar hep evde kalıyordu ve sıkılıyorlardı. Onlar için çok güzel bir etkinlik oldu. Sosyal mesafeye de uyuldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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