Dilovası’nda fahiş fiyat denetimi

Normalleşme sürecine yavaş yavaş girdiğimiz bu günlerde tedbirleri elden bırakmayan Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi ekipleri ilçe genelinde denetimler yapmaya devam ediyor.

Ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrası alınan tedbirlerin yavaş yavaş ortadan kaldırıldığı bir sürece doğru giderken denetimleri elden bırakmayan Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri önceki gün ilçede denetim yaptılar. Ekipler ilçedeki market ve eczaneleri tek tek denetlerken özelikle maske ve dezenfektan fiyatlarını ve faturaları inceleyerek fahiş fiyat olup olmadığını denetlediler. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, market ve eczane sahiplerinin kurallara riayet etmeleri, alışverişe gelen vatandaşların ise sosyal mesafe ve maske kullanımı konusuna dikkat etmeleri istendi.

