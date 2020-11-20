Dilovası’nda geçici güzergah uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün Dilovası İlçesinde yapacağı alt yapı çalışması nedeniyle geçici güzergah uygulaması yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü Dilovası İlçesi Liman Caddesinin tem otoyolu Diliskelesi girişi K8 ile 1009. sokak arasında kalan bölümde alt yapı yenileme çalışması yapacak. Cumartesi günü başlayacak çalışma, üç güne kadar sürecek. Çalışma süresince güzergahta araç geçişine izin verilmeyecek. İSU Genel Müdürlüğünce yapılacak çalışma süresince bölgeyi kullanan araçlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergah oluşturuldu. Çalışma süresince toplu taşıma ve sivil araçlar Liman Caddesi, D-100 yan yol, 1009. Sokak ve Liman Caddesinden oluşan geçici güzergahı kullanacak.

