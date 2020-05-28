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Dilovası’nda kızlar ödülleri sildi süpürdü

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.05.2020 11:10 | Son Güncelleme

Dilovası Belediyesi tarafından lise öğrencileri için düzenlenen korona virüs temalı kompozisyon yarışmasında ödülleri kız öğrenciler kazandı.Dilovası Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilere katkı sunmak amacıyla ödüllü yarışmalar düzenleyerek öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Dilovası Belediyesi tarafından lise öğrencileri için düzenlenen korona virüs temalı kompozisyon yarışmasında ödülleri kız öğrenciler kazandı.
Dilovası Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilere katkı sunmak amacıyla ödüllü yarışmalar düzenleyerek öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından 14-16 Mayıs tarihlerinde “Evimiz Okulumuz” sloganı ile Lise 1-2-3 ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan “Covid19’un Sosyal Hayatımıza ve Aile Yaşantımıza Etkileri” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmanın sonuçları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlerden oluşan jüri tarafından belirlendi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini önceki gün Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle aldılar.
Sosyal mesafenin korunduğu ödül törenine Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Mahalle Muhtarları, öğrenci ve velileri katıldı. Törende dereceye giren; Zeynep Çabuk "Yeni bir Dünya’nın Eşiğinde" eseri ile birinci olurken ödül olarak bilgisayarına kavuştu. ikinci olan Rana Yoleri "Manevi Tatil Korana" adlın eseri ile Tablet, üçüncü Zehra Yiğit ise "Umudu Muştulamak" adlı eseri ile cep telefonu hediyesini aldı. Jüri tarafından özel ödüle layık gördükleri Pınar Telli, Firdevs Elden, Emre Elipek, Kübra Sabe, Elif Şellal Yılmaz, Ceren Tankaş, Tuğçe Yaz’a da çeşitli hediyeler verildi.
Ödül töreninde konuşan Başkan Şayir, “Korona virüs salgını sonrası 11 Mart’tan bu yana yaşanan zor süreçte okullarından ayrı kalan öğrencilerimiz için düzenlediğimiz eğitici organizasyonlardan birisi olan ‘Covid-19’un Sosyal Hayatımıza ve Aile Yaşantımıza Etkileri’ konulu ödüllü kompozisyon yarışmasına katılım gösteren tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Bugün yarışmada dereceye giren evlatlarımız ile bir araya gelerek, hak ettikleri hediyelerini kendilerine takdim ettik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada öğrencilerimizle bir araya gelmeye, yükselen şehir Dilovası için eğitime yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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