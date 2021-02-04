YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Dilovası’nda POMEM ve PMYO kursu açılacak

Dilovası’nda POMEM ve PMYO kursu açılacak

04.02.2021 12:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dilovası’nda POMEM ve PMYO kursu açılacak

Dilovası Belediyesi, gençlerin meslek ve iş sahibi olması için spor bilimleri, POMEM, PMYO, askerlik okulları ve bekçilik kursları açıyor.Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün gençlere yönelik ücretsiz olarak başlattığı spor bilimleri kursu, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavları hazırlık kursları, askerlik okulları ve bekçilik kursları kayıtları önceki gün başladı.

Dilovası Belediyesi, gençlerin meslek ve iş sahibi olması için spor bilimleri, POMEM, PMYO, askerlik okulları ve bekçilik kursları açıyor.
Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün gençlere yönelik ücretsiz olarak başlattığı spor bilimleri kursu, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavları hazırlık kursları, askerlik okulları ve bekçilik kursları kayıtları önceki gün başladı. Ücretsiz olarak başlayan kurslarda kursiyerlere profesyonel eğitmenler tarafından eğitimler verilecek.
Vatandaşlar, kurs ile ilgili detaylı bilgi almak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurarak detaylı bilgiyi alabilecekler. Kurslara son başvuru süresi 1 Mart olarak belirlendi.
"Gençlerin yetişmesini önemsiyoruz"
Kursa katılacak adaylara programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sağlayacaklarını ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Eğitim bizim için her şeyden önemlidir. Eğitim ile birlikte meslek sahibi gençlerin yetişmesini de önemsiyoruz. Meslek sahibi olmak isteyen ve çeşitli kurslara hazırlanan gençlerimizin eğitim alabilmeleri için Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüzce çalışma başlattık.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:34
Sabah
08:01
Öğle
13:19
İkindi
16:02
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Eriş Eczanesi
Izmit
Aslı Eczanesi
Izmit
Sema Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Korfez
Hilal Eczanesi
Basiskele
Yeni Yaşam Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Kartepe Uzuntarla imar uygulaması askıya alındı

Kartepe Uzuntarla imar uygulaması askıya alındı

Spor tesisleri bakımdan geçti

Spor tesisleri bakımdan geçti

Bağları kopan İzmit Belediyesporlu Erat ameliyat olacak

Bağları kopan İzmit Belediyesporlu Erat ameliyat olacak

Kocaeli'de halk otobüsü yangını söndürüldü

Kocaeli'de halk otobüsü yangını söndürüldü

İzmit’te metruk ve hasarlı binalar yıkılıyor

İzmit’te metruk ve hasarlı binalar yıkılıyor

Kartepe’de tıbbi nane yetiştiriciliği için harekete geçildi

Kartepe’de tıbbi nane yetiştiriciliği için harekete geçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.