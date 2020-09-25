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Dilovası’nda yeraltı konteyner uygulaması başlatıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.09.2020 12:56 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kent merkezinde ki çöp konteynerlerinin yer altına alınacağını açıkladı.Daha temiz ve yaşanabilir Dilovası için çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede ilk asansörlü yeraltı çöp konteyneri uygulamasını hayata geçirdi.

Dilovası’nda yeraltı konteyner uygulaması başlatıldı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kent merkezinde ki çöp konteynerlerinin yer altına alınacağını açıkladı.
Daha temiz ve yaşanabilir Dilovası için çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede ilk asansörlü yeraltı çöp konteyneri uygulamasını hayata geçirdi. Kent merkezinde başlatılan uygulamanın ilerleyen günlerde daha da yayılacağını belirten Başkan Şayir, “Çöp konteynerlerinin yer altına alınmasıyla, kötü kokunun tamamen ortadan kalkacak ve daha temiz bir görüntü ortaya çıkacak. Projeyle amacımız özellikle kent merkezi ve okul çevrelerindeki hijyen şartlarının düzeltilmesi, kötü koku ve görüntünün ortadan kaldırılması, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi ile güvenli çöp toplama sistemi oluşturmak” dedi.
Bir kumanda ile tek elden komuta edilebilen ve özel yıkama aracı ile iç yıkamaları yapılacak olan konteynerler ile hem tasarruf sağlanırken hem de hijyen sorun ortadan kaldırılacak.

Dilovası’nda yeraltı konteyner uygulaması başlatıldı

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