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Dilovası’ndaki alt yapı çalışmasında 1000 metrelik kısım tamamlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.11.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki içme suyu kesintilerini önleyecek alt yapı çalışmasının 1000 metrelik kısmını tamamladı.Şehir genelindeki birçok noktada üst yapı çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı önemi alt yapı çalışmalarına da veriyor.

Dilovası’ndaki alt yapı çalışmasında 1000 metrelik kısım tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki içme suyu kesintilerini önleyecek alt yapı çalışmasının 1000 metrelik kısmını tamamladı.
Şehir genelindeki birçok noktada üst yapı çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı önemi alt yapı çalışmalarına da veriyor. Bir çok ilçede çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki önemli bir güzergahta içme suyu alt yapı çalışmasında bin metrelik kısmı tamamladı. Diliskelesi Mahallesi’nden Dilovası ilçesine uzanan Liman Caddesi’ndeki içme suyu hattı, demir borular kullanılarak yenileniyor. Liman Caddesi’ne yüksek basınçlara dayanıklı demir borular döşendiği çalışmalarda, bin 400 metre uzunluğundaki içme suyu alt yapısı yenileniyor. Alt yapı hattının bin metrelik kısmını bitiren ekipler, Liman Caddesi ile 1009 Sokak kesişiminde bulunan yeşil alanda imalat çalışmalarını sürdürüyor.
Diliskelesi Mahallesi’nden başlayan içme suyu hattı, ilçe merkezinde bulunan 4 mahallenin içme suyunu karşılıyor. Yapılan çalışma ile arıza oranının en aza inmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen alt yapı imalat çalışmasında 500 milimetre demir borular kullanılıyor.

Dilovası’ndaki alt yapı çalışmasında 1000 metrelik kısım tamamlandı

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