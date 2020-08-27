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Dilovası’nın araç filosu yeni ekskavatör ile güçlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.08.2020 15:46 | Son Güncelleme

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara temasları sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe ettiği ekskavatör Dilovası Belediyesi’ne teslim edildi.Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir göreve gelir gelmez Dilovası’nın ve belediyenin ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunları aktarıp çözüm bulmak için sık sık yaptığı Ankara ziyaretlerinin olumlu sonuçları her geçen gün gelmeye devam ediyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara temasları sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe ettiği ekskavatör Dilovası Belediyesi’ne teslim edildi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir göreve gelir gelmez Dilovası’nın ve belediyenin ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunları aktarıp çözüm bulmak için sık sık yaptığı Ankara ziyaretlerinin olumlu sonuçları her geçen gün gelmeye devam ediyor. Başkan Şayir’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bakan Murat Kurum’la yaptığı görüşmede ilçenin sorunlarının yanı sıra belediyenin araç filosunda eksik olan ekskavatör talebine olumlu yanıt verilmesinin ardından ekskavatör önceki gün Dilovası’na getirildi. Dilovası Belediyesi araç filosuna katılan 800 bin lira değerindeki ekskavatörün tanıtımını yapan Başkan Şayir, şoför koltuğuna oturup deneme sürüşü yaptı.
Başkan Şayir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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