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Dilucu şehitleri anıt parkında çalışmalar devam ediyor

24.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Dilucu şehitleri anıt parkında çalışmalar devam ediyor

PKK terör örgütü tarafında bombalı saldırı sonucu şehit edilen 13 polisimizin anısına yapılan Dilucu şehitleri anıt parkında çalışmalar devam ediyor.Dilucu Sınır Kapısına 8 Eylül 2015’te göreve giden emniyet mensuplarına düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 13 polisimiz için yapılan anıt parkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

PKK terör örgütü tarafında bombalı saldırı sonucu şehit edilen 13 polisimizin anısına yapılan Dilucu şehitleri anıt parkında çalışmalar devam ediyor.
Dilucu Sınır Kapısına 8 Eylül 2015’te göreve giden emniyet mensuplarına düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 13 polisimiz için yapılan anıt parkında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Iğdır merkez Topçular Mahallesinde bulunan eski cezaevinin yerine yapılan anıt çalışmasını Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, yerinde inceledi.

Dilucu şehitleri anıt parkında çalışmalar devam ediyor

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