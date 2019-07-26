Dimitrios Chatziisaias ve Nill De Pauw, Çaykur Rizespor'da

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Çaykur Rizespor'da transferler sürüyor. Karadeniz ekibi son olarak Yunanistan Ligi takımı PAOK'tan 26 yaşındaki Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Chatziisaias ile 3, Belçika Jupiler Pro Lig takımı SV Zulte Waregem'de forma giyen orta saha oyuncusu Nill De Pauw ile ise 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



