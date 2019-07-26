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Dimitrios Chatziisaias ve Nill De Pauw, Çaykur Rizespor'da

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 26.07.2019 18:44 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Yunan ekibi PAOK'tan savunma oyuncusu Dimitrios Chatziisaias ile 3, Belçika takımı Zulte Waregem'den ise orta saha oyuncusu Nill De Pauw ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Dimitrios Chatziisaias ve Nill De Pauw, Çaykur Rizespor'da

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Çaykur Rizespor'da transferler sürüyor. Karadeniz ekibi son olarak Yunanistan Ligi takımı PAOK'tan 26 yaşındaki Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Chatziisaias ile 3, Belçika Jupiler Pro Lig takımı SV Zulte Waregem'de forma giyen orta saha oyuncusu Nill De Pauw ile ise 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Dimitrios Chatziisaias

Nill De Pauw


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Anahtar Kelimeler:
Dimitrios Chatziisaias Nill De Pauw Çaykur Rizespor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nill de Pauw harika bir tranfer tebrik ediyorum, bu kanat oyuncusu üç büyüklerde rahat oynar.
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